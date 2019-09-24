У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:30
Когда уже расскажут сколько получили за счет укрепления бюджета?
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:37
Бюджет недополучил, а простые люди купили себе автомобили/технику/товары дешевле и стали лучше жить.
Вот теперь скажите, лучше стало или хуже и кому?!
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:10
Лучше стало китайцу, который продал вам эти автомобили и технику. Для него цена в долларах не изменилась.
Хуже стало отечественному производителю, который не смог конкурировать с дешевым импортом и закрыл свое украинское предприятие. В результате китайцу стало еще лучше из-за снижения конкуренции. А уволенные с отечественных заводов украинцы остались вообще без денег и техники.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:23
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:45
Привет НБУ
Это напоминает высеры экспертов о цене на газ для украинцев и умалчивание о средней ЗП В Украине))))
Долгие годы каждый руководитель НБУ ставил (получал)для себя главную задачу ослабить грн. Ибо нужно было угождать экспортерам ,которые хоть и нехотя, но заводили валюту в страну за вывезенное сырье( олигархам нужен был высокий курс и слабая грн)Так можно было забесплатно скупать вкусняшки при приватизации и нагибать все население через монополии (газ,свет,топливо,импорт)При этом особо хитрые экспортеры получали дотации на развитие и умудрялись и для своего населения цену задрать( филе курицы стало дороже свинины) и на высоком курсе второй раз население обуть в белые тапки . Ну и так далее ...
Но внезапно народ подустал от хорошей жизни и начал слать в страну валюту ,которой так не хватало... Потом подтянулся сельхозсектор. Тоже почуяли запах денег и начали борьбу за место под солнцем.
Теперь источников доходов стало больше.А покупатели валюты перестали покупать ,потому как НБУ убил рынок депозитов снизив ставки до 3-4% ,не забывая привлекать под 9% импортные гарячие , (вероятно украинские)деньги.
Ничего личного ... Бизнес.Почему гос банки не могут поставить 5-6% в валюте и народ завалит валютой, но нет же .Нужно иностранцам-засранцам заплатить 9годовых, а свое население пусть платит за газ по мировым ценам .Итак везде и во всем против своего народа в угоду кучке экспортеров.Твари продажные ...Срочно все руководство НБУ в оставку.а может и куда подальше
.Да экспорт важен для страны, но его приоритетность прошла .навсегда надеюсь .И о ОВГЗ под 18% просто молчу...БЛИН это же государственные деньги С... .Когда и кто начнет их считать с пользой для государства???Мы же в долгах ,меньше поступит с таможни в бюджет -меньше заплатим с бюджета за валюту ,которую НБУ тарит в резервы и это еще далеко не последний плюс укрепшей грн. Нужен баланс интересов экспортеров и импортеров ,но в уме надо думать еще и о населении.Бедняками стали ,везем хлам,битые машины,секонд .Где развитие ???? И самое обидное никто еще не ответил и все ходят с руками )))простите накипело малеха...все имхо
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:11
Re: Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
Средняя зп дерьмовый показатель, медианную надо смотреть.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:19
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