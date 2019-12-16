Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:46

justit написав: Я лично за границей всегда платил гривневой картой. Я лично за границей всегда платил гривневой картой.

justit написав: Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету. Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.

Остаётся пункт 1: комиссия за конвертацию. И даже если найти банк без комиссии то остаётся курс конвертации который в большенитсве банков выше чем курс в обменках. Потому переслать деньги студенту на польский счёт - выгодней чем студенту платить гривневой картой.Польский счёт так же удобней для:* пополнения польского мобильного, по тем же описанным выше причинам по которым оплата украинской картой в магазинах* оплаты за аренду жилья, коммуналки, для оплаты обучения, оплаты каких-то иных расходов требующих банковского переводаЯ не утверждаю что платить гривневой картой очень плохой способ. Я лишь говорю что перекинуть злотые на польский счёт - с большой вероятность выгодней чем платить украинской картой и что это даёт студенту больше возможностей в распоряжении деньгами.Вот для туриста вне всяких сомнений - платить украинской гривневой картой проще и заморачиваться с польской банковской картой смысла нет вообще. И даже украинская карта в злотых врядли сильно выгодней из-за ограниченного срока пребывания туриста в Польше.