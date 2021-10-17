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Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17
yama написав:
а из РФ в Украину ?
Из Беларуси только Свифтом.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 22:34
Gastarbaiter написав: justit написав: 1z_dnepr написав:
Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.
Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.
Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.
И самый простой.
В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии.
В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.
Так же и в Польшу, при начислении на банковский карточный счёт в Евро, из Украины - комиссия 30%. (перевод, конвертация, легализация, вступление в Права собственности на счёт получателя польского собственника банковской карты в Евро)
Так было по крайней мере в 17м году.
Особенность была в том, что счёт в Польском банке в Евро выставлялся типа, как Зарплатный счёт для одноразового начисления в Украине.
Без риска, участвовать в игре в напёрстки с Государством, когда были ограничения на снятие наличных в день.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 20:54
yama написав:
а из РФ в Украину ?
Золотая Корона либо с карты на карту
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:21
Из РФ очень легко.Россия мне кажется лидерует по таким сервисам.да и комиссия мизер.и не паришься.даже нелегалы могут отправить домой денег.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 11:10
cohan а Western Union - всё?
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Додано: Чет 28 кві, 2022 17:15
Як скинути гроші на банківський рахунок з Польщі в Україну
Але в мене немає карточки?
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Додано: Вів 03 тра, 2022 20:15
Добрий вечір, спільнота. Підскажіть будь ласка, чи при переказі значної суми коштів з України, в день це 29999 грн, а взагалом хочу перевести 200000 грн на картку іншої особи яка знаходиться за кордоном, тому що потрібні гроші, чи не заблокують карту?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:06
Может кому плезно и не наступит на грабли. IKO банк комисия минимальная 80zl. Услуга отмены перевода 50zl
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