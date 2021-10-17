RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17

  yama написав:а из РФ в Украину ?
Из Беларуси только Свифтом.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:34

  Gastarbaiter написав:
  justit написав:
  1z_dnepr написав:Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.


Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.

Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.
И самый простой.

В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии.
В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.

Так же и в Польшу, при начислении на банковский карточный счёт в Евро, из Украины - комиссия 30%. (перевод, конвертация, легализация, вступление в Права собственности на счёт получателя польского собственника банковской карты в Евро)
Так было по крайней мере в 17м году.
Особенность была в том, что счёт в Польском банке в Евро выставлялся типа, как Зарплатный счёт для одноразового начисления в Украине.
Без риска, участвовать в игре в напёрстки с Государством, когда были ограничения на снятие наличных в день.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10514
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:54

  yama написав:а из РФ в Украину ?

Золотая Корона либо с карты на карту
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:21

Из РФ очень легко.Россия мне кажется лидерует по таким сервисам.да и комиссия мизер.и не паришься.даже нелегалы могут отправить домой денег.
piratto9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:10

cohan а Western Union - всё?
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 135
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:15

Як скинути гроші на банківський рахунок з Польщі в Україну
Але в мене немає карточки?
inkazinik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:15

Переказ коштів

Добрий вечір, спільнота. Підскажіть будь ласка, чи при переказі значної суми коштів з України, в день це 29999 грн, а взагалом хочу перевести 200000 грн на картку іншої особи яка знаходиться за кордоном, тому що потрібні гроші, чи не заблокують карту?
vladelleus20001
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:06

Может кому плезно и не наступит на грабли. IKO банк комисия минимальная 80zl. Услуга отмены перевода 50zl
girenkoalex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1 ... 5, 6, 7
D2 » П'ят 11 жов, 2019 15:13
65 31654
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 11:31
Философ
Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали... 1, 2
D2 » Сер 12 жов, 2022 09:31
15 2340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 10:56
Модератор
Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не... 1, 2
D2 » Нед 17 жов, 2021 15:05
18 3392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 січ, 2023 13:13
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (799)
13.01.2023 14:13
Ринок ОВДП (3755)
13.01.2023 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.