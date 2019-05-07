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Finance.ua: Найкращі кредитні картки для зберігання грошей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Кредитки з хорошим % на залишок
Не секрет, що головна функція кредитних карток - кредитна. Вони дають можливість користуватися банківськими грошима. Причому безкоштовно, якщо робити це правильно. Але деякі кредитки можуть бути цікаві і для зберігання грошей. Ми підібрали 6 карток з відмінними кредитними «фішками» і непоганим процентом на залишок власних коштів.
Дивися повний текст Найкращі кредитні картки для зберігання грошей
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D2
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Додано: Нед 02 лют, 2020 02:20
А где КОКО дебитная с 15% годовых на свои?
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Додано: Сер 05 лют, 2020 00:07
И в ТАСе уже 7% на остаток, да и сам Weekend давно не открывают...
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Anadonta
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:51
Хотілось би знати чи є плата за обслуговування карти. 200 -250грн, але банки постійно це замовчують, додати скриті комісії. Банки в нас схожі більше на "розвадняк лохів", а не на фінустанову.
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credovovan
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:18
greenozon дякую Вам за пильність)
Редактори поставили завдання.
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Ірина_
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