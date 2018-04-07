Міжнародні перекази в популярному інтернет-банку
Дивися повний текст Приват24: як легко отримувати і відправляти гроші за кордон
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:17
Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
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Дивися повний текст Приват24: як легко отримувати і відправляти гроші за кордон
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:09
Свифт-переводы приватбанка - это лотерея пройдет-не пройдет. Приватбанк не предупреждает, что отправляет не напрямую, а через банк-корреспондент, который тоже берет комиссию, которая увеличивается втрое от заявленной!!!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:09
Добрий вечір. Відправила через Приват 24 переказ Privatmani сину в Польщу. У мене запросила система прізвище ім'я отримувача, його номер телефону. І все. Мені прийшло повідомлення з комбінацією цифр. Отримувачу поки що нічого не прийшло на телефон. А я в роздумах. Де він зможе отримати переказ? Ні назви банку, ні міста, в якому він живе, я не вказувала. То чи отримає син переказ?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:11
Недавно открыл для себя новый, бесплатный, метод перевода денег с карты любого иностранного банка на карту Приватбанка. Так вот, у меня карт зарплатная ПКО Польского банка, на которой мне перечислили расчетные и там не было времени их снять. Так вот есть такое приложение -
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:56
Как отправить деньги с валютной (долларовой) карті приватБанка на валютную (долларовую) карту СберБанка в Россию?!
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