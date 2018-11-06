Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Хочете взяти кредит? Спершу порахуйте, скільки він коштує Перед тим, як іти в банк за кредитом, потрібно розрахувати відсотки, які вам доведеться по ньому виплатити. Інакше кажучи, зрозуміти, у скільки він вам обійдеться. Знаючи реальний обсяг переплати, ви зможете правильно оцінити свої сили, а також зрозуміти, чи потрібен він вам взагалі. Адже переплата може виявитися настільки великою, що розумніше буде почекати і накопичити потрібну суму самостійно.
Упущены схемы погашения кредита, от схемы также зависит размер переплаты:
MASolomko написав:Есть две схемы погашения кредита: классическая и аннуитетная. Под них банки разрабатывают свои кредитные продукты. Грубо говоря под классическую схему попадает выведенная карта с льготного периода, а под аннуитетную -- рассрочка. Это я к чему? Банки часто при оформлении рассрочки (аннуитетная схема) рисуют процентную ставку от 1,9% и выше в месяц, но этот процент считают от изначальной взятой суммы (например, сумма платежа каждый месяц: 10к ÷ 20 мес + 1,9% от 10к = 500 + 190 = 690 => 3'800 грн переплаты). В зависимости от ряда моментов по погашению карты и на какой срок берёте кредит выгодно порой вывести кредитную карту из льготного периода. Здесь же также учитывайте особенности погашения каждой из этих схем: -- есть лишние деньги, то гасите максимально возможно для Вас кредитку и сумма кредита становиться меньше => меньше проценты по кредиту и сумма обязательного платежа; -- рассрочку же досрочно можно погасить либо всю полностью, либо по другому никак.