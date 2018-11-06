Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом

Додано: Чет 24 жов, 2019 08:32

После того, как в одно действие рассчитывается переплата с аннуитентной формой погашения (которая на самом деле рассчитывается только итерационно), можно не читать.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)