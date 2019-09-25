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Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Картки з безкоштовним зняттям кредитних коштів
Хочете використовувати кредитну картку як «патичок-рятівничок» на чорний день? Можливо, хороша пропозиція – картки, за якими немає комісії за видачу готівки в банкоматі. Але щоб кредит був привабливим, користуватися карткою потрібно обережно. Ось що слід знати про найкращі кредитки з безкоштовною видачею готівки.
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D2
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59
картки типу РКК від Укрсибу теж без комісії за зняття готівки
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greenozon
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