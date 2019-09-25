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Finance.ua: Кредитні картки
без комісії за зняття

Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59

Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Пропонуємо до обговорення:
Картки з безкоштовним зняттям кредитних коштів
Хочете використовувати кредитну картку як «патичок-рятівничок» на чорний день? Можливо, хороша пропозиція – картки, за якими немає комісії за видачу готівки в банкоматі. Але щоб кредит був привабливим, користуватися карткою потрібно обережно. Ось що слід знати про найкращі кредитки з безкоштовною видачею готівки.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59

картки типу РКК від Укрсибу теж без комісії за зняття готівки
greenozon
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