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Finance.ua: Кредитні картки
без комісії за зняття

Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59

Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Пропонуємо до обговорення:
Картки з безкоштовним зняттям кредитних коштів
Хочете використовувати кредитну картку як «патичок-рятівничок» на чорний день? Можливо, хороша пропозиція – картки, за якими немає комісії за видачу готівки в банкоматі. Але щоб кредит був привабливим, користуватися карткою потрібно обережно. Ось що слід знати про найкращі кредитки з безкоштовною видачею готівки.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:59

картки типу РКК від Укрсибу теж без комісії за зняття готівки
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:55

Re: Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Сейчас много зарплатных проектов предлагают сразу кредитную линию.
С любой зарплатной карты деньги снимаются без комиссии, а вот пополнение зачастую платное. НО! Если собираетесь снять деньги в банкомате в счет кредитных средств, то тариф (фокус-покус) вместо нуля превращается в 1-4% от суммы. К примеру есть кредитные карты которые выгодней других, так как имеют "кешбэк", % на остаток и прочие плюшки. Рассчитаться безналично - бесплатно. Но снятие нала все же будет стоить денег, как и перевод на другую карту. И так везде. Если не вчитываться в условия, то не удивляйтесь списаниям по карте, которых не ожидали.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
ТупУм
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Критикан
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14

Re: Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Вторая – расчетная дата, под которой банк понимает день подписания карточного договора. Если к ней не погасить весь долг, штрафа не избежать

Кредитная карта «Card Blanche Blue» Идея Банка

что за маразм какого штрафа ??? :shock: а если мне нужен кредит на ТРИ месяца

24% годовых банк насчитает на любую операцию, будь то снятие в банкомате или платеж в торговой сети.
понятно ок читаем дальше

Первая – последний рабочий день месяца. Если на этот день по карте есть долг, банк насчитает на него 4% комиссии.
то есть ? это еще ? тогда это уже не 24% годовых а хрен знает сколько ( в смысле долго считать)
толку от такого описания НОЛЬ
к такому описанию надо прикладывать калькулятор оналйн к каждому тарифу

давайте считать я взял 20 000 грн 1 числа на 4 месяца
30 допустим последний день рабочий
200 00 + 200 (1%)* 30 дней * 0,0657534246575342 ( проценты в день 24%/365) + 200*4 = 200 00 + 394 + 800 ( мой долг в конце месяца) то есть грубо за первый месяц я заплачу 1200 грн за пользование долгом или 40 грн \ день

Второй месяц я готов погасить 15 числа 5000 грн

212 00 грн + 212 (1%) *15 (дней) * 0,0657534246575342 = 21200+ 209= 214 10
214 10 - 50 00 = 164 10
164 10 + 164*4= 164 10 + 656

за второй месяц пользования я заплаЧУ 209+656 = 865 грн

а "Ж..а не слипнется" у банка ? :shock:

что то мне уже не особо нравиться такая идея :mrgreen:

Я это к тому что сайт выиграет в информативности если подобного рода расчеты не надо будет проводить вручную по каждой карте , а можно будет вбить свои цифры ( как в примере 20 000 грн на 4 месяца) и получить точные цифры изходя из своих платежей ...

а теперь сравним с рассрочка от монобанка грубо 2% от сумы в месяц фикисровано

20 000 грн на 4 мес 8 % = 21 600 грн \ 4 месяца = 5400 грн мес платеж ( начиная со второго месяца !!!! )

в случае Идеи первый месяц если так же не платить
а платить со второго
1-
первый платеж 5000 набегает еще 1200 + 865 грн = 2065 грн
второй месяц плачу допустим тоже 5000 грн ...
стоп , а кой смысл считать дальше то ? уже за первых два месяца я переплатил идее на 465 грн больше ...

Да я сравнил абсолютно РАЗНЫЕ продукты там покупка в рассрочку ЗА КРЕДИТНЫЕ ,
а здесь снятие КРЕДИТНЫХ наличными ...
Но вот незадача в монобанке я могу любую оплату за кредитные средства хоть годичной давности перевезти в рассрочку и вернуть деньги на счет сразу же ... и что мешает мне эти же деньги снять в банкомате за 0,5% ?
ну хорошо это при условии что а) у меня нету минуса по карте б) у меня были такие уже погашенные траты с карты в прошлом ...
но они были ...
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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