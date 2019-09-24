Finance.ua: Кредитні картки без комісії за зняття

Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14

Вторая – расчетная дата, под которой банк понимает день подписания карточного договора. Если к ней не погасить весь долг, штрафа не избежать

24% годовых банк насчитает на любую операцию, будь то снятие в банкомате или платеж в торговой сети.

1200 грн

865 грн

Кредитная карта «Card Blanche Blue» Идея Банкачто за маразм какого штрафа ???а если мне нужен кредит на ТРИ месяцапонятно ок читаем дальшето есть ? это еще ? тогда это уже не 24% годовых а хрен знает сколько ( в смысле долго считать)толку от такого описания НОЛЬк такому описанию надо прикладывать калькулятор оналйн к каждому тарифудавайте считать я взял 20 000 грн 1 числа на 4 месяца30 допустим последний день рабочий200 00 + 200 (1%)* 30 дней * 0,0657534246575342 ( проценты в день 24%/365) + 200*4 = 200 00( мой долг в конце месяца) то есть грубо за первый месяц я заплачуза пользование долгом или 40 грн \ деньВторой месяц я готов погасить 15 числа 5000 грн212 00 грн + 212 (1%) *15 (дней) * 0,0657534246575342 = 21200= 214 10214 10 - 50 00 = 164 10164 10 + 164*4= 164 10за второй месяц пользования я заплаЧУ 209+656 =а "Ж..а не слипнется" у банка ?что то мне уже не особо нравиться такая идеяЯ это к тому что сайт выиграет в информативности если подобного рода расчеты не надо будет проводить вручную по каждой карте , а можно будет вбить свои цифры ( как в примере 20 000 грн на 4 месяца) и получить точные цифры изходя из своих платежей ...а теперь сравним с рассрочка от монобанка грубо 2% от сумы в месяц фикисровано20 000 грн на 4 мес 8 % = 21 600 грн \ 4 месяца = 5400 грн мес платеж ( начиная со второго месяца !!!! )в случае Идеи первый месяц если так же не платитьа платить со второго1-первый платеж 5000 набегает еще 1200 + 865 грн =второй месяц плачу допустим тоже 5000 грн ...стоп , а кой смысл считать дальше то ? уже за первых два месяца я переплатил идее на 465 грн больше ...Да я сравнил абсолютно РАЗНЫЕ продукты там покупка в рассрочкуа здесь снятие КРЕДИТНЫХ наличными ...Но вот незадача в монобанке я могу любую оплату за кредитные средства хоть годичной давности перевезти в рассрочку и вернуть деньги на счет сразу же ... и что мешает мне эти же деньги снять в банкомате за 0,5% ?ну хорошо это при условии что а) у меня нету минуса по карте б) у меня были такие уже погашенные траты с карты в прошлом ...но они были ...