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Finance.ua: Приват24: як
прив'язати карти різних банків...

Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:15

Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...

Пропонуємо до обговорення:
Використання чужих карт в «приватівському» інтернет-банку

Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
D2
 
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