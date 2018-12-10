Використання чужих карт в «приватівському» інтернет-банку
Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:15
Finance.ua: Приват24: як прив'язати карти різних банків...
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Дивися повний текст Приват24: як прив'язати карти різних банків і переводити між ними гроші
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:30
Оплата услуг визового центра
Вот так и не понял,могу я оплатить услуги визового центра с другой карты , через это приложение ,или нет? Если есть приложение ,а карты ПриватБанка нет.
Додано: Нед 09 жов, 2022 07:41
А если это к примеру карта европейского банка в которой нет ссv кода а есть всякие айбаны и прочие занятные ништяки.ее как добавить?
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