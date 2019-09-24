Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.
Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27
Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27
Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:21
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
касовые апараты в машинах ставить?
|