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Зеленський закликав Uber
збільшити інвестиції в Україну

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.

Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27

Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15

  lite написав:Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?


Можно подумать, Bolt так уж принципиально отличается :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:21

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

касовые апараты в машинах ставить?
Diman
 
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