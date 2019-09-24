Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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safonovstanislav написав:Разработка приложения наподобие uber стоит копейки. Основная статья затрат - маркетинг, т.е. реклама в интернете, на плакатах, телевидении. В принципе, они и так, неплохо рекламнулись, когда заходили в страну, все новости на всех каналах куплены были. Видимо, боятся, что власть поступит с ними, как прошлая власть с яндекс такси, когда компания датировала водителям поездки из своего кармана, чтоб цена поездки для пассажиров была ниже всех конкурентов, а потом яндекс такси просто запретили.
Копейки это сколько ? И чего же тогда небольшая доработка типа Убер Шатла происходит с болью и страданиями ? И чего такси местного разлива не обзаведутся приложениям такого уровня? И да, нареканий на работу как клиентской так и водительской части море. Если стоит это так дешево (читай сделать просто) то чего не поправили все ?
safonovstanislav написав:Разработка приложения наподобие uber стоит копейки. Основная статья затрат - маркетинг, т.е. реклама в интернете, на плакатах, телевидении. В принципе, они и так, неплохо рекламнулись, когда заходили в страну, все новости на всех каналах куплены были. Видимо, боятся, что власть поступит с ними, как прошлая власть с яндекс такси, когда компания датировала водителям поездки из своего кармана, чтоб цена поездки для пассажиров была ниже всех конкурентов, а потом яндекс такси просто запретили.
Штат убера 6700 человек. Пусть в разработке 50%. Вы хоть немного понимаете расходы данной компании на разработку?
ssnet написав:Копейки это сколько ? И чего же тогда небольшая доработка типа Убер Шатла происходит с болью и страданиями ? И чего такси местного разлива не обзаведутся приложениям такого уровня? И да, нареканий на работу как клиентской так и водительской части море. Если стоит это так дешево (читай сделать просто) то чего не поправили все ?
Моё мнение, что за около $10 000 разовых затрат можно приложение сделать с нуля максимально крутым. Если нанимать специалистов попроще, то можно уложиться в бюджет $1000 за всё. Само приложение такого уровня пишется 1 программистом за 1 день + время на отладку
У такси местного разлива есть и покруче приложения. Тот же уклон, точно не уступает по функционалу. Просто Убер более раскручен.
А насчёт того, чего не правят и не улучшают. Там в руководстве сидят ленивые отожраные коты, к которым стекаются тонны денег, которые даже, возможно и не знают о проблемах приложения, т. к. подчинённые им это не доносят. Это проблема большинства мегакорпораций. Я с такой одной компанией работаю. Там рядовые сотрудники и мелкие руководители просто уничтожают компанию, а до вледельцев не достучаться. Пока деньги текут рекой, им всё равно, что там происходит с компанией на низах, их главная задача - успевать тратить этот огромный денежный дождь