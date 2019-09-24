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Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:52
safonovstanislav написав: ssnet написав:
Похоже поколение, где "Любая кухарка может управлять государством" дижетализировалось
IT бизнес чем хорош, что не требует больших вложений, но приносит хорошую прибыль.
IT стартап можно спокойно открыть с бюджетом от $10. Не тысяч долларов , а $10. При этом получать тысячи долларов прибыли в месяц, не делая ничего, всё автоматизировав
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
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