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Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:52
safonovstanislav написав: ssnet написав:
Похоже поколение, где "Любая кухарка может управлять государством" дижетализировалось
IT бизнес чем хорош, что не требует больших вложений, но приносит хорошую прибыль.
IT стартап можно спокойно открыть с бюджетом от $10. Не тысяч долларов , а $10. При этом получать тысячи долларов прибыли в месяц, не делая ничего, всё автоматизировав
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:04
Faceless написав:
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:13
Faceless написав: safonovstanislav написав: ssnet написав:
Копейки это сколько ?
И чего же тогда небольшая доработка типа Убер Шатла происходит с болью и страданиями ? И чего такси местного разлива не обзаведутся приложениям такого уровня? И да, нареканий на работу как клиентской так и водительской части море. Если стоит это так дешево (читай сделать просто) то чего не поправили все ?
Моё мнение, что за около $10 000 разовых затрат можно приложение сделать с нуля максимально крутым. Если нанимать специалистов попроще, то можно уложиться в бюджет $1000 за всё. Само приложение такого уровня пишется 1 программистом за 1 день + время на отладку
А вы фантазер
Даже само по себе приложение, на обе платформы, выйдет дороже и требует не только разработчиков, но и аналитиков, дизайнеров, тестеров. Один день одним человеком ничего подобного не пишется. Это вам не сайтик для магазина из шаблона склепать.
Но само по себе приложение ничто. Сам сервис - это не одно лишь приложение
Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:22
Faceless написав:
Удобством выделяется, и тем, что это простой способ заработка
Как уже писали, местные службы тоже сориентировались и сделали удобные приложения (спасибо Уберу), но я не о том. Если компания серьёзная, то должна иметь службу поддержки, должна хоть как-то контролировать своих водителей и состояние их машин. А таких виртуалов, как этот Убер, надо гнать поганой метлой - ни налогов, ни безопасности, ни сервиса для пассажиров.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:33
safonovstanislav написав: Faceless написав:
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня
safonovstanislav написав:
Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Не, ну если не иметь представления о предмете, о чем угодно можно рассуждать подобным образом. Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день
Без обид, Станислав, но тут вы несете откровенную чушь
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:12
Faceless написав: safonovstanislav написав: Faceless написав:
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня
safonovstanislav написав:
Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день
Понятное дело, что все хотят набить цену. Даже, если проект простой, наподобие приложения убера, любая контора навешает клиенту обратное. Всё хотят заработать много, а не мало. То, что склепает 1 человек за 1 день, клиенту будут выставлять как то, что делалось целой командой профессионалов целый месяц.
По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов. На отладку, поиск ошибок, чтоб всё было идеально, я бы взял ещё пару дней. Хотя, в настолько простом приложении, чтоб допустить критическую ошибку, нужно ещё умудриться. Там нет ни тяжёлого интерфейса, ни тяжёлых баз данных, вообще ничего сложного. Любая игра из googlepay и appstore даже не на порядок сложней, а на несколько порядков.
Реально, влепил карту в приложение, пару кнопок в интерфейс для клиентов, пару кнопок в интерфейс для водителей. Прикрутил оплату картами за пару минут. Я не вижу вообще никаких сложностей. 8 часов, на написание кода одним программистом - это с очень большим запасом. Если не тупо содрать интерфейс с готовой программы, то нужно ещё пару часов работы дизайнера, если с запасом
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:16
Основная сложность тут в том, чтоб приложением начали пользоваться и водители и клиенты. Вот тут вся работа и основные затраты. А не в создании приложения. Реклама - вот что съедает бюджеты.
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safonovstanislav
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