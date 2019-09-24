Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:12

Faceless написав: safonovstanislav написав: Faceless написав: Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу

Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть

Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня

safonovstanislav написав: Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером

Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день Ну ладно, ладно. День юмора не сегодняВсе вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день

Понятное дело, что все хотят набить цену. Даже, если проект простой, наподобие приложения убера, любая контора навешает клиенту обратное. Всё хотят заработать много, а не мало. То, что склепает 1 человек за 1 день, клиенту будут выставлять как то, что делалось целой командой профессионалов целый месяц.По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов. На отладку, поиск ошибок, чтоб всё было идеально, я бы взял ещё пару дней. Хотя, в настолько простом приложении, чтоб допустить критическую ошибку, нужно ещё умудриться. Там нет ни тяжёлого интерфейса, ни тяжёлых баз данных, вообще ничего сложного. Любая игра из googlepay и appstore даже не на порядок сложней, а на несколько порядков.Реально, влепил карту в приложение, пару кнопок в интерфейс для клиентов, пару кнопок в интерфейс для водителей. Прикрутил оплату картами за пару минут. Я не вижу вообще никаких сложностей. 8 часов, на написание кода одним программистом - это с очень большим запасом. Если не тупо содрать интерфейс с готовой программы, то нужно ещё пару часов работы дизайнера, если с запасом