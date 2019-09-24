Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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ssnet написав:Похоже поколение, где "Любая кухарка может управлять государством" дижетализировалось
IT бизнес чем хорош, что не требует больших вложений, но приносит хорошую прибыль. IT стартап можно спокойно открыть с бюджетом от $10. Не тысяч долларов , а $10. При этом получать тысячи долларов прибыли в месяц, не делая ничего, всё автоматизировав
Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Faceless написав:Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
ssnet написав:Копейки это сколько ? И чего же тогда небольшая доработка типа Убер Шатла происходит с болью и страданиями ? И чего такси местного разлива не обзаведутся приложениям такого уровня? И да, нареканий на работу как клиентской так и водительской части море. Если стоит это так дешево (читай сделать просто) то чего не поправили все ?
Моё мнение, что за около $10 000 разовых затрат можно приложение сделать с нуля максимально крутым. Если нанимать специалистов попроще, то можно уложиться в бюджет $1000 за всё. Само приложение такого уровня пишется 1 программистом за 1 день + время на отладку
А вы фантазер Даже само по себе приложение, на обе платформы, выйдет дороже и требует не только разработчиков, но и аналитиков, дизайнеров, тестеров. Один день одним человеком ничего подобного не пишется. Это вам не сайтик для магазина из шаблона склепать. Но само по себе приложение ничто. Сам сервис - это не одно лишь приложение
Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Faceless написав:Удобством выделяется, и тем, что это простой способ заработка
Как уже писали, местные службы тоже сориентировались и сделали удобные приложения (спасибо Уберу), но я не о том. Если компания серьёзная, то должна иметь службу поддержки, должна хоть как-то контролировать своих водителей и состояние их машин. А таких виртуалов, как этот Убер, надо гнать поганой метлой - ни налогов, ни безопасности, ни сервиса для пассажиров.
Faceless написав:Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня
safonovstanislav написав:Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Не, ну если не иметь представления о предмете, о чем угодно можно рассуждать подобным образом. Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день
Без обид, Станислав, но тут вы несете откровенную чушь
Faceless написав:Этот "стартап" - это в смысле сугубо своими силами сайтец сварганить, а 10$ - на самый дешёвый хостинг. Но это так же относится к IT бизнесу, как бабка на базаре к ритейлу
Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня
safonovstanislav написав:Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день
Понятное дело, что все хотят набить цену. Даже, если проект простой, наподобие приложения убера, любая контора навешает клиенту обратное. Всё хотят заработать много, а не мало. То, что склепает 1 человек за 1 день, клиенту будут выставлять как то, что делалось целой командой профессионалов целый месяц. По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов. На отладку, поиск ошибок, чтоб всё было идеально, я бы взял ещё пару дней. Хотя, в настолько простом приложении, чтоб допустить критическую ошибку, нужно ещё умудриться. Там нет ни тяжёлого интерфейса, ни тяжёлых баз данных, вообще ничего сложного. Любая игра из googlepay и appstore даже не на порядок сложней, а на несколько порядков. Реально, влепил карту в приложение, пару кнопок в интерфейс для клиентов, пару кнопок в интерфейс для водителей. Прикрутил оплату картами за пару минут. Я не вижу вообще никаких сложностей. 8 часов, на написание кода одним программистом - это с очень большим запасом. Если не тупо содрать интерфейс с готовой программы, то нужно ещё пару часов работы дизайнера, если с запасом
По Украине офферы не нашёл, но есть например офферы убера Латинская Америка и Испания. https://www.admitad.com/in/webmaster/of ... ver-latam/ За привлечение 1 водителя в их такси платят от 15 до 57 долларов, в зависимости от страны. А таких водителей нужно привлекать даже не десятками тысяч, а больше, т. к. какие-то будут уходить из программы. Плюс привлечение пассажиров. Там бюджет ещё больше.
Именно поэтому я сейчас и не занимаюсь разработкой приложений, а занимаюсь рекламой. Раньше занимался разработкой программ, и могу с уверенностью заявить, что разработка такого приложения, как такси вроде убера - это вообще раз плюнуть. Единственное - это нужно купить лицензию на использование карты, ну и в банк сходить открыть счёт торговца для приёма платежей. За 8 часов, спокойно склепал бы полный дубликат убера
safonovstanislav написав:У такси местного разлива есть и покруче приложения. Тот же уклон, точно не уступает по функционалу. Просто Убер более раскручен.
Могу сказать, чем Убер, Болт (Таксифай) и им подобные удобны мне. Тем, что у меня на смартфоне стоит пара приложений, и почти везде в Европе я могу вызвать себе такси, не заморачиваясь с регистрацией в местных сервисах. При этом я получу после поездки чек, который смогу заэкспенсить
safonovstanislav написав:Да, всё верно. За $1000—$10 000 можно уже проекты уровня Убер открывать. Этим и хорош IT-бизнес. Не из-за того, что там большая отдача, а из-за того, что требуется мало вложений. Для сравнения, $10 000 вложений, не на каждый мелкий магазинчик хватит денег открыть
Ну ладно, ладно. День юмора не сегодня
safonovstanislav написав:Лампочку можно тоже вкручивать впятером. А если денег совсем много, то можно и вдесятером
Все вокруг дураки, проектные команды собирают, десятки и сотни людей штата разной специализации, нет что xерак-xерак и в продакшн, и приложения клепать за день
Понятное дело, что все хотят набить цену. Даже, если проект простой, наподобие приложения убера, любая контора навешает клиенту обратное. Всё хотят заработать много, а не мало. То, что склепает 1 человек за 1 день, клиенту будут выставлять как то, что делалось целой командой профессионалов целый месяц. По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов. На отладку, поиск ошибок, чтоб всё было идеально, я бы взял ещё пару дней. Хотя, в настолько простом приложении, чтоб допустить критическую ошибку, нужно ещё умудриться. Там нет ни тяжёлого интерфейса, ни тяжёлых баз данных, вообще ничего сложного. Любая игра из googlepay и appstore даже не на порядок сложней, а на несколько порядков. Реально, влепил карту в приложение, пару кнопок в интерфейс для клиентов, пару кнопок в интерфейс для водителей. Прикрутил оплату картами за пару минут. Я не вижу вообще никаких сложностей. 8 часов, на написание кода одним программистом - это с очень большим запасом. Если не тупо содрать интерфейс с готовой программы, то нужно ещё пару часов работы дизайнера, если с запасом
У вас как у разработчика слишком поверхностный взгляд на вопрос, и судя по всему никакими действительно сложными и большими проектами вы не занимались. Сфера игр это вообще отдельный мир, и сам знаю случаи, когда компании, поднаторевшие в разработке игр, и с огромным самомнением, брались за другую сферу, и с грохотом обламывались, особенно с финансами. Я уже не говорю, что воспринимать разработку сугубо как кодинг, без понимания концепции, без бизнес анализа - это вообще какой то детский сад. Тем более, как я писал выше - приложение это лишь крохотная часть сервиса в целом. Это будто приравнять мобильный ИБ к созданию банка со всеми его системами от ОДБ до процессинга и документооборота