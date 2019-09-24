Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:11

Sommer написав: safonovstanislav написав: По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов. По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов.



За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.



Это же конгениальный бизнес-план! За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.Это же конгениальный бизнес-план!

В том то и дело, что нет ничего сложного в создании программного продукта. И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт. Таких соцсетей десятки тысяч, но популярными стали единицы. Об остальных вы даже не слышали.Денег стоит не программа, а лейба, само имя компании. А раскруткой занимаются совсем не программисты. Код для сайта, полностью дублирующего функционал фейсбука, сможет написать средней руки программист. Правда уже не за 1 день, конечно, но за месяц можно. А вот сделать так, чтоб твоим сайтом начал пользоваться весь мир - вот тут уже будет проблема. Это займёт не один год, а может и не одно десятилетие. Ну и крупным игрокам, как видно, нужно заносить куда надо в странах вроде Украины. Один благотворительный взнос в нужный карман, и неугодные социальные сети запрещают на государственном уровне