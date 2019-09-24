Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:51
За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:11
В том то и дело, что нет ничего сложного в создании программного продукта. И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт. Таких соцсетей десятки тысяч, но популярными стали единицы. Об остальных вы даже не слышали.
Денег стоит не программа, а лейба, само имя компании. А раскруткой занимаются совсем не программисты. Код для сайта, полностью дублирующего функционал фейсбука, сможет написать средней руки программист. Правда уже не за 1 день, конечно, но за месяц можно. А вот сделать так, чтоб твоим сайтом начал пользоваться весь мир - вот тут уже будет проблема. Это займёт не один год, а может и не одно десятилетие. Ну и крупным игрокам, как видно, нужно заносить куда надо в странах вроде Украины. Один благотворительный взнос в нужный карман, и неугодные социальные сети запрещают на государственном уровне
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21
Я об этом и пишу. Написание кода - это самое простое. Тут не может что-то пойти не так. Если есть задача что должно получиться, на выходе будет ровно то, что задумано. А вот на остальном многие погорели. Именно поэтому, приложений онлайн вызова такси по Украине в плеймаркете больше сотни, но многие думают, что есть только убер. Кое кто слышал ещё об уклоне, и кто-то ещё упоминал болт. Остальные не стали популярными не из-за программистов, а из-за плохой рекламы. Никто о них просто никогда не слышал
|