Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:51
За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.
Это же конгениальный бизнес-план!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:11
В том то и дело, что нет ничего сложного в создании программного продукта. И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт. Таких соцсетей десятки тысяч, но популярными стали единицы. Об остальных вы даже не слышали.
Денег стоит не программа, а лейба, само имя компании. А раскруткой занимаются совсем не программисты. Код для сайта, полностью дублирующего функционал фейсбука, сможет написать средней руки программист. Правда уже не за 1 день, конечно, но за месяц можно. А вот сделать так, чтоб твоим сайтом начал пользоваться весь мир - вот тут уже будет проблема. Это займёт не один год, а может и не одно десятилетие. Ну и крупным игрокам, как видно, нужно заносить куда надо в странах вроде Украины. Один благотворительный взнос в нужный карман, и неугодные социальные сети запрещают на государственном уровне
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21
Я об этом и пишу. Написание кода - это самое простое. Тут не может что-то пойти не так. Если есть задача что должно получиться, на выходе будет ровно то, что задумано. А вот на остальном многие погорели. Именно поэтому, приложений онлайн вызова такси по Украине в плеймаркете больше сотни, но многие думают, что есть только убер. Кое кто слышал ещё об уклоне, и кто-то ещё упоминал болт. Остальные не стали популярными не из-за программистов, а из-за плохой рекламы. Никто о них просто никогда не слышал
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46
В гугле уникальные технологии, там учёные работают. Про поисковый движок не может быть и речи. Но, даже более простые сервисы, вроде Google Translate, повторить практически нереально. Не говоря уже о гугл картах с 3d-моделью многих городов.
Вот, ютуб можно повторить, и многие это сделали. Но, в основном, это те ниши, где нет конкуренции с ютубом, например, сайты для взрослых.
В убере нет уникальных технологий. Основной компонент приложения такси - карта города, страны или мира. Этот компонент создать с нуля практически невозможно, т.к. требует огромнейших вложений. Но, хорошие новости, такой компонент уже разработан, например, тем же гуглом. Не нужно программировать поиск маршрута, поиск адресов и т.д., это всё уже есть в компоненте, уже всё готово. Нужно просто прописать интерфейс, т.е. указать, где будет какая кнопка. И всё. Это вообще не сложно.
Это тоже самое, что сравнить сбор домика из конструктора, и разработку пластмассы для этого конструктора. Собрать домик смогут практически все, а вот, изготовить пластмассу для этого конструктора, практически никто. Вот, настолько огромная пропасть между приложением убер и разработкой карты для того же убер. Собрать подобное приложение сможет каждый программист, а вот разработать компонент карты для убера практически никто
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