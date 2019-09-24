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Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:31
Станислав, поделитесь пожалуйста, в разработке каких продуктов вы лично принимали участие за 12 лет работы разработчиком ?
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nuwanda
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