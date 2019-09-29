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Зеленський закликав Uber
збільшити інвестиції в Україну

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:31

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Станислав, поделитесь пожалуйста, в разработке каких продуктов вы лично принимали участие за 12 лет работы разработчиком ?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 03:22

  nuwanda написав:Станислав, поделитесь пожалуйста, в разработке каких продуктов вы лично принимали участие за 12 лет работы разработчиком ?

Проектов было очень много, точно не один десяток. Но, тут я их не напишу. Коммерческая тайна. Тем более у большинства даже названия нет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:50

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

  safonovstanislav написав:Наверное, очень сложно разработать целую формулу, которая будет умножать километры на коефициент загруженности водителей в этом районе. То же самое и про поведение пользователей и водителей. Это не что-то уникальное, а необходимая часть работы любого приложения. Любого. Не убера, не такси, а вообще любого.
  safonovstanislav написав:Это звучит страшно только для тех, кто не работал с большими базами данных. На самом деле, там нет вообще ничего сложного. Просто равномерно распределить нагрузку на несколько серверов, хоть на 100, хоть на 1000. Есть свои нюансы, но сложного вообще ничего. Просто всё правильно индексировать, чтоб знать что где искать, и любая информация из базы любого размера будет извлекаться в сотые доли секунды

Да Станислав, все уже поняли, что вы светило отрасли, нет ничего сложного ни в разработке Хадупа, ни Мап Редьюс, ни Престо, весь анализ поведенческой модели из биг дата в итоге действительно сводится к одной формуле, а это все просто, а мобильные приложения пишутся за один день. И вообще 99,99% всех разработчиков всех проектов лохи и бездари, и просто набивают себе цену.
Faceless
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