Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:18
Нда...13 тонн золота у одного чинуши.
И даже не из первого-второго эшелона власти.
Если я правильно помню, то у всего государства Украина около 25 тонн.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:05
Shram Эшелон как раз - первый: это не райцентр! Из Википедии: "Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину. Площадь города 7434,4 км² на суше и 744 км² на море. ВВП составляет 411 млрд юаней, или 47 053 юаня на душу населения."
Так что и население и ВВП с нашими вполне сопоставимы.
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:15
Мэр третьего города страны.
Это по украинским меркам как мэр Одессы или Днепра, или если в России то мэр Новосибирска.
Не последние конечно люди, но и далеко не первые.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:01
Украина по китайским меркам - это малонаселенная территория.
По населению как одна из многочисленных/средних/ провинций Китая.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:05
chipmunkНету в мире 100% гарантий и правильных путей решения любой проблемы,всегда будет 50/50 или +/-.И если 51%,то это уже более правильный путь решения,чем 49%.Так и с дискуссией о высшей мере...(без расстрела).Высшая мера для чиновников необходима:(если есть супер права,тогда и супер-ответственность).На тебе все блага:статус,льготы,з/п неприлично высокую и прочие"нищяки".А накособочил,стал на ПРЕСТУПНЫЙ путь...получи по "высшему разряду".Преступление обычного человека,ломает судьбы 5-15 чел.,преступление же Держиморды и чиновника сотни тысяч людей.Наказание:изоляция от общества на 15-20лет его и супраг/а (это обязательно ибо они главные "стимуляторы",вдохновители,бенефициары от незаконного обогащения и прочих подвигов) с конфискацией материальных благ всей родни.Да...радикально,зато эффективно. Да вспомнил,есть одна 100%-ая гарантия в этом Мире...когда батюшка отпоёт "за упокой",100% никто не вернётся!
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