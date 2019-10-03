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Сплатити за комунальні послуги
теперь можна в додатку...

Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:50

Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку...

Пропонуємо до обговорення:
У міському додатку електронних послуг Kyiv Smart City з’явилася можливість сплатити за житлово-комунальні послуги.

Дивися повний текст Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:50

Ужасное приложение. Исчезают из кабинета проездные билеты, при пополнении протезной карты деньги уходят через ГЕРЦ как за коммуналку и интернет. Служба поддержки проблемы и споры не решают, а отправляют в какой-то головной офис куда нужно ехать лично. «Хороший смарт» получается.
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