У міському додатку електронних послуг Kyiv Smart City з’явилася можливість сплатити за житлово-комунальні послуги.
Дивися повний текст Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку (інфографіка).
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:50
Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сплатити за комунальні послуги теперь можна в додатку (інфографіка).
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:50
Ужасное приложение. Исчезают из кабинета проездные билеты, при пополнении протезной карты деньги уходят через ГЕРЦ как за коммуналку и интернет. Служба поддержки проблемы и споры не решают, а отправляют в какой-то головной офис куда нужно ехать лично. «Хороший смарт» получается.
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