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Finance.ua: Как заработать
на онлайн-обмене

Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:26

Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене

Пропонуємо до обговорення:
Пять простых правил
В феврале 2019-го Национальный банк разрешил физлицам торговать валютой в интернете. Это то, чего от него ждали долгие годы. Потому что, во-первых, это удобно – людям больше не нужно бежать за валютой в банк или обменник. Во-вторых, на онлайн-обмене можно зарабатывать. Мы расскажем, что для этого нужно.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:43

Читав цю казочку з посмішкою :)
Особливо: "Почитати фінансові форуми", люди не часто розуміють що і як і який курс буде через годину, або хвилину. Плюс треба реально моніторити ситуацію.
Все не так легко як здається, щоб заробити значну суму треба великі гроші, фарт і щоб все зійшлося :D
а за 100-200 грн це головняк і трата часу, та і попасти завжди легше ніж щось заробити
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:10

Rainbow, можно так далеко не читать. Сказочка начинается с первых же слов:
По-друге, на онлайн-обміні можна заробляти. ... 30 вересня в ТАСкомбанку можна було купити долар онлайн по 24,20 гривні, а вже 2 жовтня – продати по 24,85 гривні. Тобто за 2 дні заробіток склав 65 копійок на одному доларі


Открываем https://minfin.com.ua/company/taskombank/currency/ и смотрим курсы для карт:
Валюта Покупка Продажа Обновление
USD 23.9000 24.5000 30.09.2019
USD 24.1900 24.7500 01.10.2019
USD 24.4500 24.9500 02.10.2019
USD 24.7000 25.3000 03.10.2019
USD 24.3000 24.9500 04.10.2019
Видим, что у журналиста был какой-то очень свой Таскомбанк. Реально выгадать можно было максимум 20 копеек на долларе и то, если продавать третьего, а не второго. Если в те даты, что написано, то вообще 5 копеек потери.

А так-то понятно, что для физиков маржа выставляется такая, чтобы он при попытках спекулировать, если какие-то копейки и заработал, то в очень исключительных случаях. Даже Форекс - это то ещё разводилово, хотя там спред символический.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:08

Re: Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене

В интернете хватает форумов, где опытные люди дают ценные советы о том, когда стоит покупать и когда продавать валюту. Один из самых популярных – «Валютный рынок в контексте ДС» на Finance.ua

вот это повеселило !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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