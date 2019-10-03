Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене

Пять простых правил В феврале 2019-го Национальный банк разрешил физлицам торговать валютой в интернете. Это то, чего от него ждали долгие годы. Потому что, во-первых, это удобно – людям больше не нужно бежать за валютой в банк или обменник. Во-вторых, на онлайн-обмене можно зарабатывать. Мы расскажем, что для этого нужно.
Читав цю казочку з посмішкою Особливо: "Почитати фінансові форуми", люди не часто розуміють що і як і який курс буде через годину, або хвилину. Плюс треба реально моніторити ситуацію. Все не так легко як здається, щоб заробити значну суму треба великі гроші, фарт і щоб все зійшлося а за 100-200 грн це головняк і трата часу, та і попасти завжди легше ніж щось заробити
Rainbow, можно так далеко не читать. Сказочка начинается с первых же слов:
По-друге, на онлайн-обміні можна заробляти. ... 30 вересня в ТАСкомбанку можна було купити долар онлайн по 24,20 гривні, а вже 2 жовтня – продати по 24,85 гривні. Тобто за 2 дні заробіток склав 65 копійок на одному доларі
Открываем https://minfin.com.ua/company/taskombank/currency/ и смотрим курсы для карт: Валюта Покупка Продажа Обновление USD 23.9000 24.5000 30.09.2019 USD 24.1900 24.7500 01.10.2019 USD 24.4500 24.9500 02.10.2019 USD 24.7000 25.3000 03.10.2019 USD 24.3000 24.9500 04.10.2019 Видим, что у журналиста был какой-то очень свой Таскомбанк. Реально выгадать можно было максимум 20 копеек на долларе и то, если продавать третьего, а не второго. Если в те даты, что написано, то вообще 5 копеек потери.
А так-то понятно, что для физиков маржа выставляется такая, чтобы он при попытках спекулировать, если какие-то копейки и заработал, то в очень исключительных случаях. Даже Форекс - это то ещё разводилово, хотя там спред символический.
В интернете хватает форумов, где опытные люди дают ценные советы о том, когда стоит покупать и когда продавать валюту. Один из самых популярных – «Валютный рынок в контексте ДС» на Finance.ua
вот это повеселило !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
moveton написав:Rainbow, можно так далеко не читать. Сказочка начинается с первых же слов:
По-друге, на онлайн-обміні можна заробляти. ... 30 вересня в ТАСкомбанку можна було купити долар онлайн по 24,20 гривні, а вже 2 жовтня – продати по 24,85 гривні. Тобто за 2 дні заробіток склав 65 копійок на одному доларі
Открываем https://minfin.com.ua/company/taskombank/currency/ и смотрим курсы для карт: Валюта Покупка Продажа Обновление USD 23.9000 24.5000 30.09.2019 USD 24.1900 24.7500 01.10.2019 USD 24.4500 24.9500 02.10.2019 USD 24.7000 25.3000 03.10.2019 USD 24.3000 24.9500 04.10.2019 Видим, что у журналиста был какой-то очень свой Таскомбанк. Реально выгадать можно было максимум 20 копеек на долларе и то, если продавать третьего, а не второго. Если в те даты, что написано, то вообще 5 копеек потери.
А так-то понятно, что для физиков маржа выставляется такая, чтобы он при попытках спекулировать, если какие-то копейки и заработал, то в очень исключительных случаях. Даже Форекс - это то ещё разводилово, хотя там спред символический.
Если бы Вы реально интересовались онлайн-обменом, то знали бы, что курсы для карт и курсы для онлайн-обмена - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы" Но для того, чтобы видеть курсы онлайн-обмена, надо хотя бы быть зарегистрированным в TAS2U. Заходим сейчас (11:15) и смотрим: покупка 24,71, продажа 25,10 Курсы по картам: покупка 24,60, продажа 25,10 Курсы в отделениях: покупка 24,80, продажа 25,00. Еще вопросы будут?
Искатель написав:Если бы Вы реально интересовались онлайн-обменом, то знали бы, что курсы для карт и курсы для онлайн-обмена - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы" Но для того, чтобы видеть курсы онлайн-обмена, надо хотя бы быть зарегистрированным в TAS2U.
Осталось в TAS2U зарегистрировать minfin.com.ua, а то теперь не проверить За информацию спасибо. Онлайн обмен я всё таки периодически практикую, только делаю это в Приватбанке. Там нет отдельного обмена. Просто переводишь между картами разных валют. Соответственно, применяется курс по картам. В Монобанке тоже только один курс. А с Таскомбанком не сложилось. Регался 4 года назад, но пароль уже успешно забыл.