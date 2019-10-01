RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін має намір підвищити
зайнятість населення до 70%

Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24

Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5%.

Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91200
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24

Піднімуть ціни, і безробітні, що мали якийсь сторонній дохід, будуть змушені йти працювати навіть на дуже низькі зар.плати
podil24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:56

Re: Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%

Правительство планирует вдвое снизить безработицу и для этого

- реорганизовать государственную службу занятости с привлечением частных компаний (каким образом? как будет организован выбор частных агентств? кто будет оплачивать их услуги?)
- создать веб-порталы, предоставляющие услуги профайлинга (кем? за чей счет?)
- проводить тренинги по поиску работы (для кого? как? кем? по каким программам?)
- осуществлять сопровождение на новой работе (кем? по каким принципам? за чей счет?)

Я один не увидел здесь никакой конкретики вообще и планов создания новых рабочих мест в частности, зато увидел много возможностей для освоения бюджетных средств?

P.S. Я не знаю, откуда взяты эти тезисы, но они были бы актуальны в стране с больших количеством вакансий и большим количеством мигрантов, которые не знают, чем им вообще можно заниматься, как искать вакансии и как вести себя после трудоустройства.
PasserBy
 
Повідомлень: 128
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: podil24 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
R2 » Суб 05 жов, 2019 10:48
0 1
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 10:48
R2
Кабмін планує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%...
R2 » Сер 02 жов, 2019 09:00
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 18:09
Kudrjavuy
Кабмін прописав нові стандарти доступності послуг
R2 » Вів 01 жов, 2019 22:32
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 22:34
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.