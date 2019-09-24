Про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної ради.
Дивися повний текст Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:52
Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:53
Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикия, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновы острова, Ямайка...
Смешно, учитывая сколько "реально среднему" украинцу нужно откладывать лет деньги на такую поездочку... на отдых всей семьей.
Такой "безвиз" буквально нафиг не нужен...
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