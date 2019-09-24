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Куди українці в майбутньому
можуть поїхати без віз

Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:52

Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної ради.

Дивися повний текст Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:53

Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикия, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновы острова, Ямайка...
Смешно, учитывая сколько "реально среднему" украинцу нужно откладывать лет деньги на такую поездочку... на отдых всей семьей.
Такой "безвиз" буквально нафиг не нужен...
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