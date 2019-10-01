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У НБУ повідомили, чи має
право банк передавати борг...

У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:45

У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла в інтерв'ю начальник управління Національного банку України з захисту прав споживачів.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг фізособи колектору без попередження.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:45

только в любом кредитном договре прописано право банка передать его данные кому угодно и клиент его подписывая дает на это право.
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