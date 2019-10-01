Про це розповіла в інтерв'ю начальник управління Національного банку України з захисту прав споживачів.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг фізособи колектору без попередження.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:45
У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили, чи має право банк передавати борг фізособи колектору без попередження.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:45
только в любом кредитном договре прописано право банка передать его данные кому угодно и клиент его подписывая дает на это право.
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