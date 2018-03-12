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Freedom Holding Corp
виходить на біржу NASDAQ

Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:06

Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ

Пропонуємо до обговорення:
На американській біржі NASDAQ почнуться торги акціями Freedom Holding Corp, частиною якого є один з активних учасників вітчизняного фондового ринку.

Дивися повний текст Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:07

Почему же тогда на октябрь нет такой компании на ipo на NASDAQ? www.nasdaq.com/market-activity/ipos?tab=upcoming
dead_kid_labs
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:55

  dead_kid_labs написав:Почему же тогда на октябрь нет такой компании на ipo на NASDAQ? http://www.nasdaq.com/market-activity/ipos?tab=upcoming


Может потому, что нигде не говорится о том, что компания выходит на IPO? С чего бы это?

А так вот на тикер можно посмотреть: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/frhc и новости почитать.
fighterjet
 
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