На американській біржі NASDAQ почнуться торги акціями Freedom Holding Corp, частиною якого є один з активних учасників вітчизняного фондового ринку.
Дивися повний текст Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:06
Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Freedom Holding Corp виходить на біржу NASDAQ.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:07
Почему же тогда на октябрь нет такой компании на ipo на NASDAQ?
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:55
Может потому, что нигде не говорится о том, что компания выходит на IPO? С чего бы это?
А так вот на тикер можно посмотреть:
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