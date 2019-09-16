Исследователи проверили, выдают ли интернет-магазины фискальные чеки после покупки.
Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
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Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:49
Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45
Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование
Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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