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Выдают ли онлайн-магазины
фискальные чеки - исследование...

Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16

Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...

Пропонуємо до обговорення:
Исследователи проверили, выдают ли интернет-магазины фискальные чеки после покупки.

Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:49

Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45

Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование

p_a_l написав:Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.


Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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