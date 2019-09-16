Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...

Додано: Вів 08 жов, 2019 20:13

freeze написав:

Положите чек в темное место или в плотную папку.

На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии. Положите чек в темное место или в плотную папку.На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.

Задался вопросом еще в 2009 году. Собирал чеки (ну так нужно было). Был очень удивлен что через год большинство чеков выгорело. Лежали в книжке через страницу, на полке, свет не попадает. Тепла тоже не было.После этого точно знаю что чеки клиенту нужно выписывать от руки и к нему крепить скобой визитку. Народ чеки сохраняет и заодно мою рекламную визитку. Мне мои товарные чеки еще с 2012 года предъявляют. Тот кто борется за клиента, тому фискальные чеки и нафиг не нужны.