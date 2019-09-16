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Выдают ли онлайн-магазины
фискальные чеки - исследование...

Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16

Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...

Пропонуємо до обговорення:
Исследователи проверили, выдают ли интернет-магазины фискальные чеки после покупки.

Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:49

Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45

Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование

p_a_l написав:Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.


Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:13

  freeze написав:
Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.

Задался вопросом еще в 2009 году. Собирал чеки (ну так нужно было). Был очень удивлен что через год большинство чеков выгорело. Лежали в книжке через страницу, на полке, свет не попадает. Тепла тоже не было.
После этого точно знаю что чеки клиенту нужно выписывать от руки и к нему крепить скобой визитку. Народ чеки сохраняет и заодно мою рекламную визитку. Мне мои товарные чеки еще с 2012 года предъявляют. Тот кто борется за клиента, тому фискальные чеки и нафиг не нужны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:42

  p_a_l написав:
  freeze написав:
Положите чек в темное место или в плотную папку.
На свету, если просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.

Задался вопросом еще в 2009 году. Собирал чеки (ну так нужно было). Был очень удивлен что через год большинство чеков выгорело. Лежали в книжке через страницу, на полке, свет не попадает. Тепла тоже не было.
После этого точно знаю что чеки клиенту нужно выписывать от руки и к нему крепить скобой визитку. Народ чеки сохраняет и заодно мою рекламную визитку. Мне мои товарные чеки еще с 2012 года предъявляют. Тот кто борется за клиента, тому фискальные чеки и нафиг не нужны.


Вот мой чек от 2010 года, как живой, лень другие фотографировать :D

viewtopic.php?p=4534790#p4534790
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:12

Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование

  freeze написав:просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
нет ! вклеивал в записную книжку ! выцвели все менее чем за 5 лет
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:18

  p_a_l написав:Гарантия по фискальному чеку. Чек выгорает. Вот и думайте нафига он нужен.
Я если что то покупаю то обязательно делаю ксерокс чека.
Случай в Комфи. При покупке попросил сделать ксерокс чека. Отказали.

я сканирую
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:24

Re: Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование

yama написав:
  freeze написав:просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
нет ! вклеивал в записную книжку ! выцвели все менее чем за 5 лет


От клея могли обесцветиться тоже, у меня все чеки за 10 лет в нормальном читабельном состоянии в темной кладовке.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:39

  freeze написав:
yama написав:
  freeze написав:просто лежат на столе, то выгорают за полгода или год, в в кладовке у меня чеки хрантяся в папке, десятилетние чеки в отличном состоянии.
нет ! вклеивал в записную книжку ! выцвели все менее чем за 5 лет


От клея могли обесцветиться тоже, у меня все чеки за 10 лет в нормальном читабельном состоянии в темной кладовке.
согласен от клея ПВА :( :( а так хотел для истории сохранить :(
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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