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Johnson&Johnson зобов'язали виплатити пацієнту $8 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:10
Пропонуємо до обговорення:
Суд присяжних американського міста Філадельфія зобов'язав холдингову компанію Johnson&Johnson виплатити в якості компенсації 8 млрд доларів жителю штату Меріленд, який постраждав від побічних ефектів препарату для лікування шизофренії та біполярного розладу, пише Wall Street Journal.
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R2
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:10
Жесть, чуваку за то що груди виросли заплатять більше ніж сумарні статки кількох українських мільярдерів :)
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dinozavrik
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:53
У нас многие мужики с грудями ходят. Осталось только подкачать.
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p_a_l
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:13
Цифра шокирует, думаю, многие поменяли бы сиськи на 8 млрд
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Rainbow
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