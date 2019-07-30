Нова автомагістраль вже відкрита для руху транспорту.
Дивися повний текст Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27
Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео)
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Дивися повний текст Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео).
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27
а по бокам хорошей дороги, полный ужас, одни овраги, не могли сгладить что ли?
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