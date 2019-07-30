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Закінчено ремонт стратегічно
важливої траси (відео)

Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27

Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Нова автомагістраль вже відкрита для руху транспорту.

Дивися повний текст Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27

а по бокам хорошей дороги, полный ужас, одни овраги, не могли сгладить что ли?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05

  asdrud2016 написав:а по бокам хорошей дороги, полный ужас, одни овраги, не могли сгладить что ли?


И на большей части это оконченной дороги отсутствует по обочинам как класс сплошная разметка.

Вот законченная отремонтированная двухполосная дорога:
Зображення

А на этой "законченной", да еще и при наличии таких крутых неухоженных склонов, двигаться ночью по такой двухполосной дороге очень опасно. Достаточно простого ослепления фарами встречного транспорта на небольшом изгибе дороги и серьезнаой аварии не избежать, или лоб в лоб или в кювет.
Того кто принимает такие вот отремонтированные дороги, но без обозначенной разметкой обочины, того надо сразу под суд отдавать :twisted:
EKO
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