Нова автомагістраль вже відкрита для руху транспорту.
Дивися повний текст Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27
Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закінчено ремонт стратегічно важливої траси (відео).
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:27
а по бокам хорошей дороги, полный ужас, одни овраги, не могли сгладить что ли?
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:05
И на большей части это оконченной дороги отсутствует по обочинам как класс сплошная разметка.
Вот законченная отремонтированная двухполосная дорога:
А на этой "законченной", да еще и при наличии таких крутых неухоженных склонов, двигаться ночью по такой двухполосной дороге очень опасно. Достаточно простого ослепления фарами встречного транспорта на небольшом изгибе дороги и серьезнаой аварии не избежать, или лоб в лоб или в кювет.
Того кто принимает такие вот отремонтированные дороги, но без обозначенной разметкой обочины, того надо сразу под суд отдавать
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