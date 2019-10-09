Втілення запропонованих змін сприятиме виведенню ринку зайнятості з тіні.
Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:49
мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.
Додано: Чет 10 жов, 2019 19:19
Здесь только так...
Буратино приходит к папе Карло:
- Пап, мы с Мальвиной уже давно встречаемся. Хотелось бы с ней... Как бы тебе сказать...
- Понял, сынок.
И папа Карло принялся за работу: нашел сучек, аккуратно прибил его куда надо, взял наждачку, зачистил. Сдувает пыль:
- Ну все, сынок, можешь идти к Мальвине!
- Слушай, бать! А ну ее, Мальвину! Давай-ка лучше еще наждачкой!
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