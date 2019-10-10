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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:21

Для студентов, начального опыта и поиска себя, будет эффективно, но не в этом варианте "27"
Moimir
 
Повідомлень: 937
З нами з: 17.07.17
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