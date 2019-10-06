Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

На момент введения гривны в обиход 2 сентября 1996 года обменный курс НБУ был 1,76 грн за доллар США.
О каких долгосрочных сбережениях в гривне может идти речь вообще? Гривна обесценивается всю свою историю и будет продолжать в том же духе. Очередной _принудительный_ уровень пенсионного страхования от любимого государства - это просто кидалово (за десятилетия эти деньги в мусор превратятся).
Если есть добровольцы-оптимисты подарить свои деньги государству, ради Бога - флаг в руки. Но очередная всеобщая обязаловка - это лохотрон.