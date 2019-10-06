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Другий етап пенсійної реформи:
кожен українець сам...

Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:39

На момент введения гривны в обиход 2 сентября 1996 года обменный курс НБУ был 1,76 грн за доллар США.

О каких долгосрочных сбережениях в гривне может идти речь вообще? Гривна обесценивается всю свою историю и будет продолжать в том же духе. Очередной _принудительный_ уровень пенсионного страхования от любимого государства - это просто кидалово (за десятилетия эти деньги в мусор превратятся).

Если есть добровольцы-оптимисты подарить свои деньги государству, ради Бога - флаг в руки. Но очередная всеобщая обязаловка - это лохотрон.
Civis
 
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