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Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13
Пропонуємо до обговорення:
И докупить, если не хватает для пенсии
С 2004 года в Украине введено понятие «страхового стажа». С тех пор неважно, сколько вы проработали фактически, а важно, как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Поэтому, если хотите получать в страсти пенсию, лучше проверить свой страховой стаж заранее и, если не хватает, докупить его. Мы расскажем, как сделать и то, и другое.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:54
Класна штука. Тільки не зрозуміло чому внески до 2004 року не ввійшли до страхового стажу? Пише - "у відповідності до відомостей, що враховуються для визначення пенсії у розрізі підприємств, починаючи з 2004 року" Але з/п вся і до 2004 року пише, що враховано для пенсії?
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