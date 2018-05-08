Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54

Работал председателем избирательного участка 3 месяца, есть запись в трудовой, получал зарплату, принес справку в ПФУ о том, что я действительно работал на государство. Но бандиты на постах в государстве не заплатили за меня налоги. В стаж эти 3 месяца не хотят заносить.

Случай номер 2 с 2002 по 2005 год работвл на ЧП, есть запись в трудовой. Но ЧП не платил за меня налоги. Эти годы так же не вошли в стаж. Государство вместо того, чтобы сажать в тюрьмы тех, которые не платят налоги за работников, будут им награды вручать. Так как пенсионеров нет, никто за них взносов не платил. Бандитская страна, с бандитами в руководстве.