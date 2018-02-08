Українців залишать без держстандартів

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По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?! Только после того, как заболеете, не сможете вылечится или потратите кучу денег впустую на ремонт. В ЕС есть обязательная сертификация практически всей продукции, CE mark называется. Без которого нельзя ничего продать в ЕС, а требования к продуктам и фармацевтике -вообще очень строги и контролируются отдельно. Это гарантирует пусть не качество, но безопасность продукции обязательно. В США, в самой рыночной стране, есть FDA (Food and Drug Administration), контролирующая и регламентирующая качество продуктов, лекарств, медтехники и ещё ряд критических отраслей. Похоже, что в нынешнем парламенте собрались недоумки...
GUD написав:По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!
Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена. ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ. Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой. Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
GUD написав:По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!
Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена. ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ. Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой. Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...
shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
За убийство же несвободных людей – холопов – штраф был ниже: «за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за учителя – 12 гривен, столько же за кормильца или кормилицу. ... За убийство крепостного – 5 гривен ... за крепостную женщину – 6 гривен» – такие размеры штрафов определял закон.
ТЕА написав:а как же наши устремления в Европу?...
кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
1) Зачем повторять чушь о стремлении в Европу? Это ведь из разряда стремления к коммунизму 2) Чтобы быть Европой в которой из-за толерантности сейчас далеко не все прекрасно нужно пройти её путь, а не стартовать с нынешнего то ли феодализма, то ли дикого капитализма давно там пройденного