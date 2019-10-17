За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.
Дивися повний текст Сальдо зовнішньої торгівлі України продовжує знижуватися.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:08
Сальдо зовнішньої торгівлі України продовжує знижуватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сальдо зовнішньої торгівлі України продовжує знижуватися.
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:09
Д.Б. Сальдо - это разница, а если разница снижается, то значит, экспорт равняется импорту, в статье же ровно наоборот.
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