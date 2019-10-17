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Сальдо зовнішньої торгівлі
України продовжує знижуватися

Сальдо зовнішньої торгівлі України продовжує знижуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:08

Сальдо зовнішньої торгівлі України продовжує знижуватися

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:09

Д.Б. Сальдо - это разница, а если разница снижается, то значит, экспорт равняется импорту, в статье же ровно наоборот.
astatempo
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