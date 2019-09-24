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Finance.ua: Битва
vip-кредиток от monobank

Finance.ua: Битва vip-кредиток от monobank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:01

Finance.ua: Битва vip-кредиток от monobank

Пропонуємо до обговорення:
iron bank против новой «карты без номера»
monobank вышел на рынок почти два года назад и с тех пор число его клиентов перевалило за миллион. Большой успех проекта и его черной кредитной карты привел к тому, что любой новый продукт monobank приковывает к себе повышенное внимание пользователей и «под микроскопом» рассматривается конкурентами. Привилегированные «карты без номера», которые недавно презентовал его сооснователь Олег Гороховский – не исключение. Это уже вторая после iron bank кредитка monobank для vip-клиентов. Мы решили сравнить две vip-карты от «mono». Вот что из этого вышло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:51

По айрон карте тоже возможен обычный кеш бек, а не только мили.
lesya1711
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