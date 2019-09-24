Finance.ua: Битва vip-кредиток от monobank

iron bank против новой «карты без номера»
monobank вышел на рынок почти два года назад и с тех пор число его клиентов перевалило за миллион. Большой успех проекта и его черной кредитной карты привел к тому, что любой новый продукт monobank приковывает к себе повышенное внимание пользователей и «под микроскопом» рассматривается конкурентами. Привилегированные «карты без номера», которые недавно презентовал его сооснователь Олег Гороховский – не исключение. Это уже вторая после iron bank кредитка monobank для vip-клиентов. Мы решили сравнить две vip-карты от «mono». Вот что из этого вышло.
Дивися повний текст Битва vip-кредиток от monobank