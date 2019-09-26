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Finance.ua: sportbank –
ще один мобільний банк

Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:24

Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

Пропонуємо до обговорення:
Щось нове або десь ми таке вже бачили?
Два роки тому на українському банківському ринку з'явився новий проект – monobank. «Перший в Україні мобільний банк», як зазначено на його сайті, швидко став популярним. Ідея обслуговувати клієнтів через мобільний додаток, не маючи своїх банківських відділень, довела свою життєздатність і сподобалася як клієнтам, так і конкурентам. Не дивно, що на ринку стали з'являтися і інші «мобільні банки». Останній – sportbank – запустився в жовтні. Finance.ua розбирався, що він із себе представляє.

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:31

Re: Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

не спортивно
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
ДЕЙСТВУЙ - ЗЛОДЕЙСТВУЙ
Мизантрóп
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