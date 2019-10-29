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Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" сягнув 3 млрд доларів
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.
Дивися повний текст Борг \"Газпрому\" перед \"Нафтогазом\" сягнув 3 млрд доларів
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:37
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:43
Напоминает анекдот про теоретически и практически.
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PV