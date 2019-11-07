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У Roshen повідомили, на кого
Порошенко переоформляє...

У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44

У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі корпорації.

Дивися повний текст У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє кондитерський бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44

Разумно, в свете многочисленных уголовных дел на Порошенко, кстати Янукович тоже всё на детях держал.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:58

Да он еще с 2014 типа переоформляет
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:44

Уклонение от ответственности и от налогов.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:06

обещал же продать - сыну продал)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:07

  Галина441 написав:Уклонение от ответственности и от налогов.
О,вот точно,оно самое :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:00

Какая кому разница. Быстрей бы уже возвращался, а то сейчас страной правят идиоты.
elastix
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:55

  Галина441 написав:Уклонение от ответственности и от налогов.

по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, этот шаг с юридической точки зрения абсолютно ничего не гарантирует экс-президенту.

"Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР", - говорит Кравец.

Также, по его словам, действующее законодательство позволяет наложить арест и передать активы Порошенко АРМА.

https://strana.ua/news/232132-petrt-por ... kseja.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:15

  elastix написав:Какая кому разница. Быстрей бы уже возвращался, а то сейчас страной правят идиоты.


после отсидки? - накуя ? - у нас уже был през зек :D
PV
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