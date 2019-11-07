У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
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Галина441 написав:Уклонение от ответственности и от налогов.
по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, этот шаг с юридической точки зрения абсолютно ничего не гарантирует экс-президенту.
"Сын Петра Порошенко и он сам являются связанными лицами. Поэтому, переписав на сына активы, он никоим образом не защитит их от конфискации. Но, по моему мнению, сам факт, что он пытается это сделать, свидетельствует о его неуверенности в линии защиты в тех уголовных делах, которые сегодня в работе у ГБР", - говорит Кравец.
Также, по его словам, действующее законодательство позволяет наложить арест и передать активы Порошенко АРМА.