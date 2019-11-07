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У Roshen повідомили, на кого
Порошенко переоформляє...

У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:45

  Галина441 написав:yanyura

... страница не найдена...., и что там?

Прекрасно открывается.
Вы наверно копируете "https://strana.ua/news/232132-petrt-por ... kseja.html" и вставляете это в строку браузера, тогда действительно не откроется, т.к. полный адрес "https://strana .ua/news/232132-petrt-poroshenko-perepisyvaet-aktivy-roshen-na-starsheho-syna-alekseja.html" - уберите пробел после "strana ", или просто кликните по синей строчке левой кнопкой мышки.
yanyura
 
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