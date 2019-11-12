Опалення підключили в 92% будинків українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:28

hunter
Спасибо за урок.
Давненько я с такого уровня демагогами не дискутировал.

Реально высший класс. Я серьёзно. Остальные на порядки ниже.
Таких только двое.
Вы и Sommer.
Его тоже в одной теме страниц 8 жал.

Ещё раз - спасибо.
Буду по настроению и случаю подкалывать.
Но уже точечно)))
Утомительно это долго кнопать без реальной дискуссии.
И есть опасность заразиться.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:49

  detroytred написав:hunter
1. Если что...)))
Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.

2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.

3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.

4. У Вас коснопонимание))
Какая из Вас масса-то?!))))


>>> 1. Если что...)))
Так я же и написал: нужны радикальные меры -- отмена 30й статьи.
Мне в ответ: "не нужно -- все и так есть"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: "конечно нету -- радикальные меры нужны же"
Это как? -- признание моих слов? -- или "2+2=4, но не совсем"?

>>> 2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.
Опять 25.
Я писал: так никто не пишет
Мне в ответ: "как не пишут" -- вот даже на gov.ua так пишут"
Я пишу: так нету же
Мне в ответ: ну да, немного не так пишут (на другом языке)
Так, но немного не так -- это и есть "так не пишут".

>>> Какая из Вас масса-то?!))))
это, опять же, к чему?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:58

hunter
Да заканчивайте уже))

Вы указали, что нужны изменения в Конституцию ст30 *убрать неприкосновенность жилища*.
А я Вам аргументировал, что достаточно изменения в законы.
Так как доступ в жилище в особых случаях, например, полицией, вполне регламентируется при имеющейся ст.30.

А Вы опять по кругу...

Ну не смешно самому-то?!
detroytred
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