Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:49

detroytred написав: hunter

1. Если что...)))

Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.



2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.



3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.



4. У Вас коснопонимание))

Какая из Вас масса-то?!)))) hunter1. Если что...)))Так и речь об изменениях (радикальных мерах), которые нужны. А не о том, что есть.2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.3. Время 12.52. Пункт 3. Второя строка. На факт, указания Вами радикальных мер.4. У Вас коснопонимание))Какая из Вас масса-то?!))))

>>> 1. Если что...)))Так я же и написал: нужны радикальные меры -- отмена 30й статьи.Мне в ответ: "не нужно -- все и так есть"Я пишу: так нету жеМне в ответ: "конечно нету -- радикальные меры нужны же"Это как? -- признание моих слов? -- или "2+2=4, но не совсем"?>>> 2. Да-да. Сослаться на формальность (на не перевод фразы) -- это из демагогии.Опять 25.Я писал: так никто не пишетМне в ответ: "как не пишут" -- вот даже на gov.ua так пишут"Я пишу: так нету жеМне в ответ: ну да, немного не так пишут (на другом языке)Так, но немного не так -- это и есть "так не пишут".>>> Какая из Вас масса-то?!))))это, опять же, к чему?