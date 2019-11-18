Опалення підключили в 92% будинків українців

Додано: Вів 19 лис, 2019 12:54

hunter

1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше.

Уникальны, по- Вашему, мы получаемся.

Правда, не вижу в чём.

Такое повышение тарифов поддержали...



Ещё раз: для начала нужно начать...



2. О как)))

Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))





3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.



4. Так у Вас учусь-заразился.

Разве Вы перечислили состояния?

И где *темносерый*. *светлосерый* *в том посте*?

Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.



Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?



З.Ы. поддержка населением потому и была, что оно видело реальное желание и работу власти. И комплексный подход.

Одно страхование от ошибок управляющих компаний чего стоит...



То есть поднять уровень страховой.



И дело не просто в отказе от пенсий, а в предложении альтернативы.