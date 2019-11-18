Опалення підключили в 92% будинків українців

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detroytred написав:hunter 1. Проблема есть. Специалисты с управленцами не решают оную. Пример с кувалдой -- глуп. Есть примеры - Польши, Литвы и т.д.
Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. А Вы с примером - заказчик говорит да тут по трубе жахнуть. Это троллинг!
2. Ага)) Радикальной мерой Вы указали, если не ошибаюсь -- изъятие житла. Жахнуть по трубе)) Есть множество менее радикальных мер -- штрафы, например.
3. Пример с шумящими соседями = долгу в 100 грн. Вы как обычно... Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве = долгу под 100 тыс. грн. Опять троллинг с Вашей стороны.
Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас.
4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать. Я же говорил, что Вы мастер.
>>> Я Вам только что в очередной раз указал -- заказчик не должен давать специалисту совет. Так и я о том же! -- не знаешь что делать -- не советуй.
>>> Речь же шла о доступе в жилище, например, при подозрении в убийстве Опять на ходу переобуваемся? И опять -- не нужно ничего себе придумывать -- почитайте законодательство, наконец:
Полиция может проникнуть в жилище или другое владение лица без мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с: 1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях; 2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления; 3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.
нет там никакого "подозрения"
>>> Тут намёк, что расчётов и цифр не было у Вас. А что я приводил? И где альтернативные цифры, которые я просил?..
>>> 4. Более троллингового)) понимания даже сложно придумать. А какое "понимание" -- привильное?
hunter 1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость. Ага))) Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь))) Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?
2. Ну и смысл придирки-то? Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами. А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.
Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))
3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.
detroytred написав:hunter 1. Проводить реформы -- это не совет, это требование, это необходимость. Ага))) Заказчик вызывает специалиста и говорит только -- делай, что хочешь, и как хочешь))) Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит?
2. Ну и смысл придирки-то? Считайте, что вместо *подозрения в убийстве* у меня три пункта, указанных Вами. А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда.
Что Вы примитивные демаг. приёмы применяете-то?))
3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам.
4. В сообщении выше дописал. Очевидное)))
>>> Или всё же, как минимум, обозначает свои желания и примеры сделанного у соседа приводит? А в ответ слышит: "ок -- сделаю -- через 5 лет. Причем все это время канализация работать не будет. И да -- мне нужно примерно 2м гривен". Это ОК, или всетаки "невозможно"?
>>> А долг 100 тыс. после многократных предупоеждений и попыток контроля являются этим самым поводом для мотивированного решения суда. Являются. Через месяц после подания. И это не считая сроков 2-х аппеляций. Т.е. мы согласились с чем, что я говорил поста 2 (или три) тому назад...
>>> 3. Альтернатива должна быть чему-то. То есть Вашим цифрам и расчетам. Ну да. Я ее и прошу. второй (или опять же третий) раз. К чему этот пассаж был?
>>> 4. В сообщении выше дописал. Оно после дописания еще страннее стало... -- но то такэ.
1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало. Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается. В том и дело, что к началу работ не приступает. С какого перепугу результат не то что через очередные 5 лет, а хоть и через 20 появится-то?!))
2. Не говорили. Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для: 1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях; 2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления; 3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.
К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы.
3. Ну да)) Приведите цифры и расчёты свои. Тогда дам Вам свои (такие же))
4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Это не мои проблемы.
1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало. Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается. В том и дело, что к началу работ не приступает. С какого перепугу результат не то что через очередные 5 лет, а хоть и через 20 появится-то?!))
2. Не говорили. Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для: 1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях; 2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления; 3) прекращением преступления, угрожающего жизни лиц, находящихся в жилье или ином владении.
К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы.
3. Ну да)) Приведите цифры и расчёты свои. Тогда дам Вам свои (такие же))
4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Это не мои проблемы.
>>> 1. Реальность: 28 (23, 18 ...или 5, смотря с какой точки считать) лет слышим через 5 лет. И канализация еле работает. И денег взимается уже немало. Что/где слышим? >>> Фишка-то в том, что не делается. Не делается. Не делается. Понятное дело. Оно нереализуемо. Потому и начинать делать смысла.
>>> 2. Не говорили. >>> Приведите примеры ожидания месяц после подания и 2 аппеляций для: Опять 25. Мы говорим о реальных полномочиях (я же писал -- они есть). Какие еще аппеляции. Или мы говорим о теоретических "дать полиции разрешение вламываться по любому чиху" -- чего никогда не будет?
>>> К тому же о том и говорим -- о необходимости реформы судовой системы. А она тут каким боком?
>>> Приведите цифры и расчёты свои. >>> Тогда дам Вам свои (такие же)) Я же давал -- 10% населения (учет "влияния") * 30млн (примерное население) * ... -- или забылось уже?
>>> 4. Вам трудно различать более 2-х состояний, цветов? Какие два сосояния? -- я только в том посте 4 привел. Но опять "не угадал", похоже...
hunter 1. Аргументище -- нереализуемо)). У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ.
2. Мы говорили о реальных полномочиях для полиции в особых случаях (3 варианта Вы сами привели цитатой) и возможности подобных особых случаев для коммунальщиков (например - 100 тыс. долга и многократные предупреждения-попытки). При чем тут *по любому чиху*? Что за нелепый троллинг-то?
Ха!))) причём тут судовая реформа?))) А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей?
3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка. 10% -- с учётом влияния? По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать. 30 млн. -- чего?)))))))))))) Домохозяйств в стране? У нас квартир порядка 18 млн. Разговор идёт о квартирах, имеющих сложность с контролем и отключением коммун. услуг.
Но опять же проблема не столько в количестве.
4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*.
detroytred написав:hunter 1. Аргументище -- нереализуемо)). У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ.
2. Мы говорили о реальных полномочиях для полиции в особых случаях (3 варианта Вы сами привели цитатой) и возможности подобных особых случаев для коммунальщиков (например - 100 тыс. долга и многократные предупреждения-попытки). При чем тут *по любому чиху*? Что за нелепый троллинг-то?
Ха!))) причём тут судовая реформа?))) А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей?
3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка. 10% -- с учётом влияния? По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать. 30 млн. -- чего?)))))))))))) Домохозяйств в стране? У нас квартир порядка 18 млн. Разговор идёт о квартирах, имеющих сложность с контролем и отключением коммун. услуг.
Но опять же проблема не столько в количестве.
4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*.
>>> 1. Аргументище -- нереализуемо)). >>> У соседей реализуемо, потому что НАЧИНАЛИ И ПРОВОДИЛИ. У каких? -- у вышеприведенной Польши? -- так они после WW2 в уникальном (относительно нас сейчас) положении были. -- у них поддержка населением власти была колосальная. Чего один отказ от пенсий стоит...
>>> Ха!))) причём тут судовая реформа?))) >>> А как без неё ускорить процесс рассмотрения и улучшить качество работы судей? Ускорить? -- вообще никак -- можно на тех же соседей посмотреть... Качество? -- а что еще и с ним не так?
>>> 3. Я же и говорю, что *расчёты* с потолка. 10% -- с учётом влияния? По-моему, 2% -- одного оштрафуют, пятеро из дома не станут ждать. 30 млн. -- чего?)))))))))))) Домохозяйств в стране? У нас квартир порядка 18 млн. Пусть так 18М*0.02*1месяц/1000 -- сколько получается? -- 30 лет? Ну да -- чуть подождать -- и как заживем...
>>> 4. Напомните приведенные эти 4 состояния *в том посте*. Странно: раньше фразы из контеста не лень было вытаскивать. Черный/белый/темносерый/светлосерый -- достаточно?
hunter 1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше. Уникальны, по- Вашему, мы получаемся. Правда, не вижу в чём. Такое повышение тарифов поддержали...
Ещё раз: для начала нужно начать...
2. О как))) Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))
3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.
4. Так у Вас учусь-заразился. Разве Вы перечислили состояния? И где *темносерый*. *светлосерый* *в том посте*? Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.
Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?
З.Ы. поддержка населением потому и была, что оно видело реальное желание и работу власти. И комплексный подход. Одно страхование от ошибок управляющих компаний чего стоит...
То есть поднять уровень страховой.
И дело не просто в отказе от пенсий, а в предложении альтернативы.
detroytred написав:hunter 1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше. Уникальны, по- Вашему, мы получаемся. Правда, не вижу в чём. Такое повышение тарифов поддержали...
Ещё раз: для начала нужно начать...
2. О как))) Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!))
3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции.
4. Так у Вас учусь-заразился. Разве Вы перечислили состояния? И где *темносерый*. *светлосерый* *в том посте*? Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* (кроме чёрного и белого), полученный к тому же весьма своеобразно.
Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния?
З.Ы. поддержка населением потому и была, что оно видело реальное желание и работу власти. И комплексный подход. Одно страхование от ошибок управляющих компаний чего стоит...
То есть поднять уровень страховой.
И дело не просто в отказе от пенсий, а в предложении альтернативы.
>>> 1. Ну да - уникальны)) Протесты были и в Польше. Уникальны, по- Вашему, мы получаемся. Правда, не вижу в чём. Я же написал: доверие к власти. У нас его безвозвратно потеряли.
>>> Ещё раз: для начала нужно начать... Никто не будет начинать что-то, что гарантированное не даст результатов до конца "срока".
>>> Уже по качеству и скорости работы наша судовая -- * а что ещё с ним не так* и быстрее работать не способна?!)) Я же писал -- ни у кого "вокруг" такие третьестепенные дела быстрее не рассматриваются.
>>> 3. Да не будет суд рассматривать разрешение коммунальщикам 1 месяц. В особом случае, как полиции. ОК. Пусть будет день (что нереально). Предлагается на 3!!! года полностью "выключить" административные суды? -- забавно.
>>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон* Всеравно же не 2 получается?
>>> Так бельё, кроме мокрого и сухого, может иметь другие состояния? Нет смысла спорить на 1/3 стакан пусть или на 1/4, или даже на 7/8 -- если он должен быть полностью пустым...