Опалення підключили в 92% будинків українців

detroytred написав:
hunter
1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.
Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата.
Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
3. Так они вокруг третьестепенные -- потому что проблемы такого уровня неплатежей нет.
4. Почему суд целый день занимается только одним и только коммунальным делом?
Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
5. Так где 4?
И как принять за самостоятельный цвет Ваше *описание* этого ... *лет 15 "было" (черный), потом года 2 "не было" (белый), теперь опять есть (черный) -- и это все в смешении дало "околобелый" полутон?*
Этого смешения)))
Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
Вы же специалист))
А коммунальщики для оплаты ввели градацию температур, а не просто должна быть горячая (пусть 70 градусов) вода.
>>> 1. Потеряли именно потому что не делали. О том и речь, что (когда-то) нужно начинать. Проблемы сами не рассосутся, наоборот имеют свойство расти.
Доверие после Майдана показало, что не небезвозвратно потеряли.
А не важно почему потеряли -- важно то, что доверия уже нет.
А время после "после Майдана" показало -- что таки безвозвратно.
>>> 2. В НАТО и ЕС начали, не имея гарантированного результата. Гарантии кто у Вас даёт? Господь или кто?
Как я уже писал -- время тогда другое было: полный экстерминатус -- он перспективу несколько меняет.
>>> Вообще-то мной рассматривался вариант: решение по такому делу автоматически (помощник подготовил документы, судья - печать, подпись). Основания -- долг более 100 тыс. и 5 предупреждлений-попыток.
Слава богу, что больше никто до такого пока не додумался. -- Только про банальные ошибки/человеческий фактор вспомнить.
>>> 5. Так где 4?
Какие 4?
Вот же:
>>> >>> Я увидел по цветам от Вас лишь *около белый полутон*
>>> Всеравно же не 2 получается?
>>> Смысл есть. Потому что между 1-8 и 7-8 разница огромна, а между 1-3 и 2-3 существенна.
А не важно: 0 должен быть.
Пример из реальной жизни -- с какой скоростью можно знак Stop проезжать?