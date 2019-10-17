Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби України.
Дивися повний текст Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:01
Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова оштрафувала продавців сигарет і алкоголю на 60 млн грн.
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:02
согласен. сейчас появились на базаре из под полы сигареты мальборо, но с мальборо они даже рядом не лежали. Хотя спрос на них бешенный - т.к. цена 20 грн
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
|